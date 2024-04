Lazio - Salernitana, i diffidati biancocelesti: chi rischia di saltare il Genoa

La Lazio, per cancellare il derby perso, tornerà subito in campo venerdì 12 aprile alle 20:45 per affrontare la Salernitana di Colantuono nella trentaduesima giornata di Serie A. Dalla gara contro i giallorossi è emerso un nuovo diffidato in casa biancoceleste, che con un altro cartellino giallo sarà costretto a saltare il prossimo appuntamento di campionato contro il Genoa. Si tratta di Pedro, che in una delle tante schermaglie dell'Olimpico ha ricevuto la sua quarta ammonizione della stagione entrando in diffida. Lo spagnolo è l'unico della lista: dovrà fare più attenzione per non lasciare da soli i suoi compagni al Ferraris.