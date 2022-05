Lazio-Sampdoria: Immobile a caccia di gol contro la sua vittima preferita

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ciro Immobile continua a segnare a raffica. L'attaccante della Lazio non ha nessuna intenzione di fermarsi. Il match contro la Sampdoria rappresenta in tal senso una grande opportunità per incrementare il suo score già piuttosto importante. La squadra blucerchiata è quella che ha trafitto più volte nel corso della sua carriera, addirittura 15 volte a pari merito con il Genoa. Dunque, le liguri sono di buon auspicio al bomber di Torre Annunziata, che ha segnato per la prima volta ai doriani in Serie B nella stagione 2011/2012 quando vestiva la maglia del Pescara.

GOL IN BIANCOCELESTE - Con la maglia della Lazio è andato in gol 12 volte di cui 8 volte allo stadio Olimpico. Doppiette nel 2016/2017 e nel 2017/2018. Una rete nel 2018/2019 mentre nel 2019/2020 ha addirittura siglato una tripletta. A Marassi invece si è reso protagonista con due reti nella prima giornata del campionato 2019/2020 e con la doppia firma nel match d’andata dello scorso dicembre.

L’OBIETTIVO – Incrementare le statistiche contro la formazione di mister Giampaolo diventa fondamentale sia per permettere alla Lazio di proseguire la corsa verso il piazzamento in Europa League, sia per avvicinarsi ai prossimi bomber che lo precedono nella classifica dei marcatori all time della Serie A. Ad una sola lunghezza a quota 183 c’è Batistuta, non proprio l’ultimo arrivato.