Lazio, Sarri e l'evoluzione di Kamada: "Non avevo dubbi..."

Dopo le dimissioni date alla Lazio a marzo, per la prima volta Maurizio Sarri è tornato a parlare in un'intervista. Ai microfoni di Sportitalia si è soffermato anche su Daichi Kamada, che con lui in panchina non ha mai trovato spazio mentre con Tudor è inamovibile. Queste le sue dichiarazioni sull'evoluzione e la crescita del giapponese: “Kamada? Sai, ha fatto fatica cinque mesi Platini quando è arrivato in Italia. Ci sta che un ragazzo giapponese faccia fatica all’inizio, nonostante fosse già in Europa. Kamada in allenamento si vedeva che era un giocatore di buon livello, non avevo dubbi sulla sua qualità tecnica di buon livello, nei mesi in cui c’ero io ha fatto fatica”.