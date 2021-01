Lazio - Sassuolo, Inzaghi contro De Zerbi: i precedenti tra i due allenatori

L'ultima giornata del girone di andata di questa Serie A, metterà di fronte Lazio e Sassuolo allo Stadio Olimpico in un match fondamentale per entrambe le squadre. I biancocelesti per trovare la quinta vittoria consecutiva tra campionato e Coppa Italia, i neroverdi per cambiare passo dopo gli ultimi risultati deludenti. Quello di domani sarà l'ottavo confronto da allenatori tra Inzaghi e De Zerbi, due dei tecnici più giovani e preparati in Italia- Il primo precedente risale al novembre del 2016 quando Milinkovic e compagni espugnarono il Barbera di Palermo proprio grazie a un gol del serbo. I numeri sono tutti dalla parte del mister biancoceleste che, contro De Zerbi, ha collezionato 4 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta, quella dello scorso anno all'Olimpico con gol di Raspadori e Caputo. Nelle 7 gare, la Lazio di Inzaghi ha rifilato ben 18 gol all'attuale tecnico del Sassuolo che, ai tempi del Benevento, ha subito due sonore sconfitte, 6-2 all'Olimpico e 5-1 in Campania. Sei match su sette tra Inzaghi e De Zerbi si sono conclusi con almeno un gol per parte. Il mister della Lazio ha affrontato 8 volte il Sassuolo, tutte in campionato collezionando 5 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta.

I PRECEDENTI TRA INZAGHI E DE ZERBI

2016/17 Palermo - Lazio 0-1

2017/18 Benevento - Lazio 1-5

2017/18 Lazio - Benevento 6-2

2018/19 Sassuolo - Lazio 1-1

2018/19 Lazio - Sassuolo 2-2

2019/20 Sassuolo - Lazio 1-2

2019/20 Lazio - Sassuolo 1-2