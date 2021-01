Lazio - Sassuolo, per le statistiche è over. E Immobile...

Si chiude il girone d'andata di Serie A e a sfidare la Lazio all'Olimpico arriva il Sassuolo di De Zerbi. L'ultima sfida tra le due squadre ha visto vittoriosi proprio i neroverdi, ma i precedenti totali sorridono ai biancocelesti. La vittoria in casa per i capitolini però manca da un po' e i ragazzi di Inzaghi inseguono il quinto successo consecutivo tra campionato e Coppa Italia. Unica certezza con queste due squadre in campo è lo spettacolo dal punto di vista realizzativo: 4.1 reti di media a partita di cui 2.2 segnate dalla Lazio. Di seguito tutte le statistiche del match.

- Lazio e Sassuolo si sono incontrate in tutto 14 volte con un bilancio di 8 successi per i biancocelesti, 3 per i neroverdi e 3 pareggi.

- 31 i gol segnati in tutto dai capitolini, per una media di 2.2 a partita: solo Juventus (38) e Atalanta (36) hanno segnato di più ai neroverdi.

- Allo stadio Olimpico, nei 7 precedenti totali, 4 vittorie per la Lazio contro le 2 del Sassuolo e un unico pareggio.

- Negli ultimi 4 confronti contro il Sassuolo la Lazio è uscita con i 3 punti solo una volta, per la precisione nella gara di andata della scorsa stagione grazie al gol di Caicedo nel recupero.

- L’ultima vittoria casalinga della Lazio contro il Sassuolo risale al primo ottobre del 2017, quando all’Olimpico gli uomini di Inzaghi annientarono i neroverdi con un netto 6-1.

- Il Sassuolo ha vinto l’ultimo confronto di Serie A con la Lazio e in caso di successo arriverebbe a due di fila contro i capitolini per la seconda volta, dopo aver vinto gara di andata e ritorno nel 2015/16.

- Lazio e Sassuolo hanno già giocato tre volte alle 18:00 in Serie A, con una vittoria biancoceleste e due pareggi nel parziale.

- Nelle sette sfide di Serie A tra Lazio e Sassuolo in casa dei biancocelesti, ben sei volte hanno segnato entrambe le squadre (unica eccezione uno 0-2 nel febbraio 2016). Si sono realizzati 29 gol in queste sfide, una media di 4.1 reti a partita.

- Ciro Immobile ha segnato 6 gol negli 8 confronti totali giocati con la maglia della Lazio contro il Sassuolo.

- Il bomber del confronto è Domenico Berardi, che oggi sarà assente, con 7 centri seguito da Immobile con 6 e Parolo con 4.

- Il Sassuolo è il bersaglio preferito di Marco Parolo in Serie A al pari di Milan e Atalanta (cinque gol, di cui uno con la maglia del Parma), oltre ad essere l’ultima squadra a cui ha segnato una marcatura multipla, con la doppietta nel 6-1 dell’Olimpico nell’ottobre 2017.

- Luis Alberto ha realizzato tre gol contro il Sassuolo: a nessuna squadra ha segnato di più in Serie A; tra questi la sua prima doppietta nella massima serie italiana, nel 6-1 dell’Olimpico nell’ottobre 2017.

- L’ultima delle tre doppiette di Sergej Milinkovic-Savic in Serie A è arrivata proprio contro il Sassuolo, nella vittoria esterna della Lazio per 3-0 del febbraio 2018.

- Francesco Acerbi, ex della partita, ha collezionato 157 presenze in Serie A e 11 gol con la maglia del Sassuolo dal 2013/14 al 2017/18.

- Il confronto tra i due allenatori sorride a Simone Inzaghi che ha battuto Roberto De Zerbi 4 volte su 7 subendo una sola sconfitta. Negli 8 precedenti contro il Sassuolo, il tecnico piacentino ha vinto 5 volte, pareggiato 2 e perso 1.

- La Lazio ha vinto le ultime tre partite di Serie A e non arriva a quattro successi di fila nella competizione da febbraio 2020.

- La Lazio ha ottenuto tre successi casalinghi consecutivi in Serie A per la prima volta da giugno e ha subito un solo gol nel parziale: in precedenza aveva ottenuto tre vittorie interne in 10 gare (2N, 5P).

- La Lazio ha tenuto la porta inviolata nelle ultime due gare; da quando Simone Inzaghi è alla guida, i biancocelesti non sono mai arrivati a tre clean sheet di fila in Serie A: l’ultima volta risale al marzo 2015, con Stefano Pioli (serie di quattro).

- Il Sassuolo ha ottenuto 30 punti finora; il record dei neroverdi a metà campionato risale al 2015/16: 31 punti dopo 19 gare giocate.

- Il Sassuolo ha perso le ultime due trasferte di campionato, dopo che aveva ottenuto cinque successi e due pareggi nelle precedenti sette; i neroverdi non arrivano a tre sconfitte esterne di fila da settembre 2019 (cinque in quel caso).

- Lazio e Sassuolo sono tra le tre squadre ad aver segnato già due gol su punizione diretta in questo campionato (assieme al Cagliari).

- Il Sassuolo ha segnato il 77% dei propri gol nel secondo tempo (24/31): percentuale record in questo campionato. La Lazio è invece la squadra che ha realizzato più reti nei 15 minuti successivi all’intervallo (nove, al pari del Milan).

- La Lazio è la miglior difesa nei 15 minuti in avvio di ripresa in questa Serie A, con un solo gol subito in questo frangente.

- La Lazio ha subito cinque gol su sviluppi di calcio d’angolo, dietro solo alla Sampdoria (sette) nel campionato in corso.