Lazio - Sassuolo, Reina: "Ci aspetta una settimana impegnativa" - FOTO

LAZIO SOCIAL - La Lazio di Simone Inzaghi stende per 2-1 il Sassuolo e sale al sesto pposto in classifica agganciando il Napoli. Una prestazione importante quella dei biancocelesti che hanno accorciato le distanze del treno di testa e guardano con fiducia al futuro. Una settimana che si preannuncia importante per le aquile che sfideranno l'Atalanta in una doppia sfida fondamentale per Coppa Italia e campionato. Protagonista anche di questa gara è stato Pepe Reina che ha portato sperienza nella rosa biancoeeleste. Il portiere spagnolo ha commentato il match sui social e guarda con fiducia ai prossimi impegni. Ecco le sue parole: "Vittoria contro una squadra molto forte. Non molliamo!! Settimana impegnativa contro un’altra squadra in grande forma e sempre competitiva!! Daje".