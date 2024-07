Lazio, senti Ballotta: "Provedel numero uno e Mandas..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione e cresce l'attesa per vedere come sarà la Lazio di mister Baroni. Nonostante la società si sia mossa sul mercato per l'ex portiere biancoceleste Marco Ballotta non è ancora stato fatto abbastanza: "È evidente, stando al mercato fatto fino ad oggi, che il livello della Lazio sia più basso dal punto di vista tecnico. È una situazione che nell’era Lotito non ricordo, se oggi dovessi parlare di obiettivi reali farei riferimento ad una zona di classica sopra la metà della stessa, ma non tale da ambire a certe posizioni. Va detto, però, che il mercato non è concluso, sinceramente mi aspetto degli innesti che possano alzare la qualità della squadra", ha affermato ai microfoni di Radiosei.

RIPARTENZA - "È una ripartenza da zero per adesso, c’è poco da fare, ad oggi si vede chiaramente quello che può essere il futuro della Lazio. La scorsa stagione c’era qualcosa nell’aria che non tornava, si vuole certamente azzerare tutto e ripartire. Poi il Bologna della scorsa stagione insegna che nulla è scritto. Si può anche ripartire con i giovani, ma bisogna essere chiari con tutti, almeno va detto quelli che sono i progetti futuri".

PORTIERI - "Provedel è il numero uno, Mandas è lì pronto, ha dimostrato di essere all’altezza. La scelta di tenerli entrambi è giusta, le gare sono tante e servono portieri di valore".