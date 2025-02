Lazio, senti Focolari: "Contro il Napoli sono due punti persi"

TUTTOmercatoWEB.com

L'analisi di Furio Focolari. Dopo il pareggio della Lazio contro il Napoli, ottenuto nel finale grazie al gol di Dia, il giornalista ai microfoni di Radio Radio ha espresso il suo pensiero sulla gara. Queste le sue parole: "Avrei firmato per un pareggio, ma vista come è andata la partita la Lazio ha perso due punti. Il pareggio del Napoli non è meritato, la squadra di Conte ha fatto un tiro in porta segnando due gol. La Lazio ha avuto una palla gol clamorosa con Isaksen, oltre al gol annullato per centimetri di Zaccagni. Il Napoli fa il terzo pareggio, questo è arrivato nel finale con un gol bellissimo di Dia. Isaksen ha fatto un gol bellissimo e poi ne ha sbagliato uno clamoroso. Tavares mi è piaciuto meno del solito, ma la Lazio ha molto da recriminare. Zaccagni ha fatto una gran partita. Una buona Lazio, un Napoli che mi ha deluso. Provedel sta facendo una brutta stagione, sul gol ha fatto due errori. Per me Mandas non è un alternativa, se ne parlerà a giugno“.