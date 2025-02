Lazio, senti Mattei: "4-3-3 soluzione più giusta. A Venezia..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il girnalista di fede laziale Stefano Mattei è intervenuto ai microfoni di radiosei per parlare di Venezia - Lazio, soluzioni per lìinfortunio del Taty e non solo. Ecco di seguito le sue parole: “La Lazio non ha un’alternativa a Castellanos. Il 4-3-3 è la soluzione più giusta, soprattutto perché Dele-Bashiru può garantire strappi e sfruttare l’uno-due con Dia. Il Venezia è una squadra che attacca molto e rischia, lasciando dietro l’uno contro uno: bisogna sfruttare questo. La partita dovrà farla il Venezia, in modo da poter far bene in ripartenza. Dire che la Lazio ha preso tre giocatori è teoria. È stato preso un giocatore dall’ultima del campionato danese, uno che non giocava al Frosinone e un giocatore di prospettiva ma che non viene qui a fare il titolare. Milan e Juventus hanno preso giocatori già pronti. Mi sorprenderebbe un non impiego di Belahyane a Venezia. Una eventuale vittoria di Milan, Atalanta e Juventus negli spareggi consentirebbe un momentaneo sorpasso sulla Spagna nel ranking UEFA, per il quinto posto”.