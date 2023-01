Lazio show all'Olimpico, gli scatti de Lalaziosiamonoi.it - GALLERY

Biancocelesti scatenati davanti al proprio pubblico e che non lasciano scampo a un Milan sempre più in crisi di risultati...

La Lazio di Maurizio Sarri domina il Milan di Pioli e si impone per 4-0 all'Olimpico. Una partita perfetta quella dei biancocelesti che salgono a quota 37 punti conquistando la terza posizione in classifica a meno uno proprio dai rossoneri. Un match mai in discussione con i capitolini che dominano in lungo e in largo. Le reti di Milinkovic Savic, Zaccagni, Luis Alberto e Felipe Anderson fanno volare le aquile. Rivivi le emozioni del match negli scatti de Lalaziosiamonoi.it.