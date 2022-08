Lazio, sia benedetta la "locura" di Luis Alberto - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

"È la locura, René: se la acchiappi, hai vinto”. Questo consigliava lo sceneggiatore al regista René Ferretti in 'Boris' per portare a termine la stagione senza essere tagliato dalla rete, e questo è quello che serviva a Luis Alberto per riemergere dopo un periodo sottotono. La locura, la pazzia in italiano. Il Mago contro l'Inter si è confermato importante all'interno della rosa biancoceleste pur partendo dalla panchina. Le voci di mercato lasciate alle spalle, ora c'è solo la Lazio nella testa dell'andaluso. La giocata che è valsa il momentaneo 2-1 è stata definita come una pazzia e lui nel post partita ha detto: "Sono matto, va bene (ride, ndr). Che posso dire, se la gente lo dice va bene". L'eurogol è stato poi riproposto dalla società sottoforma di reel su Instagram. Luis Alberto è così, genio e sregolatezza, ma finché in campo rende così sia benedetta la sua "locura".