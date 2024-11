Lazio, Siani (Cronache): "Vedo ancora dei limiti. Può andare in Champions se..."

Fernando Siani (Cronache di Spogliatoio) ha parlato del momento che sta vivendo la Lazio di Marco Baroni ai microfoni di Radio Laziale. Ecco il suo intervento: "La scelta vincente è stata quella di rinunciare ad alcuni giocatori pesanti sia a livello di spogliatoio, sia come ingaggio. Ora è una squadra piena di giovani con tanta voglia di dimostrare di essere all'altezza. Baroni non ha l'onere di dover convincere i giocatori che la sua proposta sia quella giusta, perché sono ragazzi che hanno tutto da dimostrare. La Lazio è la squadra più divertente; per me questa squadra può andare in Champions se anche quest'anno si qualificheranno 5 squadre del nostro campionato. Infatti Inter, Juve, Napoli e Atalanta le vedo sopra alla Lazio, anche se poi può succedere di tutto. Vedo ancora dei piccoli limiti che i biancocelesti non hanno risolto, su tutti il fatto di aver subito gol in tutte le gare tranne una".