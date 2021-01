Lazio, siparietto tra Inzaghi e Gattuso senza voce: "Sembriamo Serse Cosmi"

Due vittorie per Lazio e Napoli, che molto devono anche ai rispettivi allenatori e alla carica che danno dalla panchina. Emblematiche da questo punto di vista le interviste nel post partita in cui i due tecnici si sono presentati senza voce. Su questo si è creato un simpatico siparietto tra i due a Sky Sport dove a Gattuso è stato chiesto di dare un consiglio a Inzaghi: "Se posso dare un consiglio a Inzaghi per la voce? Io sono peggio di lui. Oggi entrambi sembriamo Serse Cosmi" ha detto 'Ringhio', con il mister biancoceleste che si è messo a ridere e lo ha salutato amichevolmente.