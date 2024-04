Lazio, Sorrentino commenta: "Sono tutti responsabili". E su Luis Alberto...

TUTTOmercatoWEB.com

Ai microfoni di TMW Radio, l'ex portiere Stefano Sorrentino ha parlato della situazione attuale in casa Lazio. Tra lo sfogo post Salernitana di Luis Alberto e le difficoltà di una stagione estremamente sottotono, ha espresso il suo pensiero cercando di spiegare ciò che secondo lui non ha funzionato. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Luis Alberto? E' uno sfogo a caldo, sicuramente da compagno di squadra mi sarei arrabbiato. Siamo contestati dopo il derby, indossavi la fascia di capitano e certe parole danno fastidio. Le modalità non sono state belle. Mi metto nei panni della società che gli ha rinnovato per 5 anni poco fa, dire che te ne vai e lasci i soldi non va bene. Ha ragione Lotito, porti la squadra che paga il cartellino e può andare via. La questione Felipe Anderson anche credo sia collegata. C'è un po' di amarezza nel gruppo".

"Credo che tutti hanno responsabilità se sono in questa situazione. Se analizziamo il campionato della Lazio e l'uscita dalla Champions, sicuramente ti sei complicato una stagione che doveva avere altri presupposti. Poi il ko nel derby c' è da aggiungere. Forse serve fare una mini-rivoluzione, perché dopo tanti anni ti trovi in una comfort zone e non riesci a dare il 100%. E' mancata poi una figura come Tare, un dirigente di spessore. E' vero che i giocatori sono importanti, ma abbiamo visto in altre squadre che hanno risentito dell'assenza di un dirigente importante. Per me questo è l'anno giusto per resettare e provare a ripartire".