Lazio, sorteggio Europa League: il commento di Baroni

© foto di www.imagephotoagency.it

Ufficiale il percorso della Lazio in Europa League. Le avversarie della Lazio saranno Porto, Ajax, Real Sociedad, Braga, Ludogrets, Dinamo Kiev, Nizza e Twente. Questo il commento di mister Baroni in conferenza stampa sul sorteggio: "Sono d'accordo sulle troppe partite, ma il calcio va avanti e corre. Corre verso i diritti, le maggiori partite. Questo crea intorno al movimento situazioni che devono essere fruibili. Quando il cavallo è lanciato, non bisogna tirare la briglia, ma montarci sopra. Abbiamo 2 olandesi, 2 francesi, 1 spagnola. Mi piace vedere l'opportunità, è una competizione bellissima, vogliamo farla di livello, abbiamo visto la Fiorentina ieri, non ci sono gare facili".