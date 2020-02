Lazio - Spal, da Cataldi a Tare: gremita la tribuna autorità dell’Olimpico - VD

In occasione della partita di questo pomeriggio tra Lazio e Spal, la tribuna autorità sarà piena di personaggi provenienti dal mondo biancoceleste. Si godrà lo spettacolo dell'Olimpico Danilo Cataldi, alle prese con un infortunio che l'ha reso indisponibile per la sfida. Il centrocampista classe '94 si è recato nel noto impianto romano insieme alla moglie Elisa e al piccolo Tommaso. Scontata la presenza del ds Igli Tare, reduce dagli ultimi, impegnativi, giorni di calciomercato. Infine, in rappresentanza delle 'wags', Gaia Inzaghi. La moglie dell'allenatore della Lazio, in compagnia del figlio Lorenzo, ha preso posto in tribuna per sostenere la squadra ed, ovviamente, suo marito.

