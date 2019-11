Lazio / Spettacolo biancoceleste a Sassuolo: alla fine si sbeffeggia la Roma - VIDEO

Un pomeriggio di spettacolo puro al Mapei Stadium. Attori protagonisti i tifosi della Lazio assiepati in quella che all'Olimpico sarebbe la Curva Nord. Dietro la porta di Consigli prima e di Strakosha poi, i sostenitori biancocelesti hanno cantato incessantemente fino al fischio finale, quando è potuto esplodere tutta la loro gioia. Immancabile nel finale un coro contro i cugini, certi poco prima del gol di Caicedo di operare l'aggancio in classifica. Invece...puff. > CLICCA QUI PER VEDERE L'ESULTANZA DEI TIFOSI DELLA LAZIO O SCORRI A FINE ARTICOLO <