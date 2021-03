Lazio - Spezia, dove vedere la partita in tv e in streaming

Finita la sosta per le nazionali tornerà la Serie A. Il sabato prima di Pasqua, alle ore 15:00, la Lazio ospiterà lo Spezia di Italiano all'Olimpico per continuare l'inseguimento ad Atalanta e Roma per il quarto posto che vorrebbe dire Champions League. La gara sarà visibile su DAZN, attraverso il canale DAZN1 (ch. 209 sulla piattaforma Sky) in televisione o in streaming attraverso l'applicazione e il sito del broadcaster inglese.