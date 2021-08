Lazio - Spezia, ecco come cambia la lista per la Serie A: due le novità

La Lazio ha consegnato la nuova lista per la Serie A. A poco più di 24 ore dal match con lo Spezia, la società biancoceleste ha scelto gli uomini che saranno schierabili in campionato da Maurizio Sarri. Rispetto alla trasferta di Empoli sono due le novità. Escono Joaquin Correa e Felipe Caicedo. L'argentino si è trasferito ufficialmente all'Inter, mentre il Panterone è prossimo a diventare un calciatore del Genoa. Stesso destino anche per Mohamed Fares che però è stato confermato tra gli arruolabili e la cui cessione dovrebbe realizzarsi da domenica in poi. Nei due slot liberi hanno trovato posto il nuovo arrivato Toma Basic e Denis Vavro. Lo slovacco è finito un po' ai margini ma, in attesa di novità dal mercato e visto il problema muscolare di Luiz Felipe, torna disponibile per il match dell'Olimpico. Il resto della lista è confermato, ricordando che igni squadra può avere massimo 17 under 22 a cui si aggiungono massimo 4 calciatori formati nel vivaio italiano e 4 formati nel club di appartenenza. Illimitati sono i giovani che non vanno indicati, ma che possono essere convocati e schierati liberamente. Out ancora Jony così come tutti i calciatori finiti tra gli esuberi. Ricordiamo che la lista è modificabile fino alla chiusura del calciomercato quando poi sarà depositata l'elenco definitivo. La Serie A, in seguito, permette a ogni club di operare due sostituzioni, contemporaneamente, una sola volta da qui a gennaio. La lista completa:

LISTA OVER 22: Reina, Adamonis, Luiz Felipe, Patric, Vavro, Radu, Marusic, Escalante, Lucas Leiva, Akpa Akpro, Milinkovic Savic, Basic, Fares, Felipe Anderson, Pedro, Luis Alberto, Muriqi.

LISTA OVER 22 FORMATI IN ITALIA: Hysaj, Acerbi, Lazzari, Immobile

LISTA OVER 22 FORMATI NEL CLUB: Strakosha, Cataldi.

* A questi si aggiungono tutti i giovani della rosa tra cui Raul Moro, Luka Romero, André Anderson.