Lazio - Spezia, Sarri: "Buoni presupposti per crescere. Lazzari? Non credo sia un infortunio grave"

Straripante la nuova Lazio di Sarri alla prima all'Olimpico. Sei gol allo Spezia nel segno di Ciro Immobile, autore di una tripletta, e di Luis Alberto, triplo assist e timbro finale. Al termine del match, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha commentato la roboante vittoria ai microfoni di Dazn: "In queste esperienza nuove solitamente il percorso di crescita non è mai lineare, sembra che tutto si sia già allineato ma non è così. Sappiamo di dover crescere ancora molto. I presuppsoti per far bene però ci sono ma non dobbiamo illuderci per due partite".

IL DIALOGO CON CIRO IMMOBILE - "Chiedevo a Ciro di non fare quello che avevamo fatto a Empoli nel secondo tempo, cioò difendere bassi che è una cosa che a me non piace. Poi sul 4-1 e con l'episodio dell'espulsione è stato tutto più facile".

LUIS ALBERTO - "Ad Empoli abbiamo cercato di dare un minimo di solidità alla squadra. Luis sta crescendo tantissimo, oggi sapevo che le possibilità di palleggio erano più importanti rispetto alla fisicità".

POTENZIALITA' E EQUILIBRI - "Sono abitutato a scegliere in base agli avversarsi e quello che vedo durante la settimana. Oggi volevo che la palla fosse mossa velocemente, perché loro sono molto aggressivi, volevo evitare duelli individuali e cercare di muovere la palla il più possibile".

"PELO NELL'UOVO" - "I primi 15 minuti della fase difensiva non mi sono piaciuti assolutamente. Sia ad Empoli che oggi abbiamo preso gol alla prima occasione quando sono entrati nella nostra metà campo. Non è che siamo entrati male in campo, ma sono due indizi, non fanno una prova, ma bisogna prenderli in considerazione. Anche se nei primi minuti di Empoli e oggi non avevo avuto la sensazione di una squara entrata in campo molle".

LA CITTA' - "Fino a questo momento ho vissuto solo Formello. Spero ai primi di settembre di trovare una sistemazione definitiva e vivere magari un po' più la città".

Il tecnico della Lazio è intervenuto anche ai microfoni di Lazio Style Radio: “Per divertirsi in campo ci sono dei presupposti e il primo è quello di lavorare bene durante la settimana e il secondo è divertirsi durante gli allenamenti. Abbiamo un buon livello di entusiasmo e ci piace che ci sia l’entusiasmo dentro lo stadio, ringraziamo il pubblico perché ha reagito prima della squadra quando abbiamo preso gol. Non è un percorso facile ma cerchiamo di mantenere i presupposti per giocare con entusiasmo e divertimento”.

PEDRO, HYSAJ, REINA – “Sono tre giocatori che hanno già fatto parte di squadre allenate da me, Hysaj per sei anni e Reina per tre, è chiaro che il livello di conoscenza che hanno è superiore e ci possono dare una mano per trasferirlo a tutta la squadra”.

SPEZIA – “Loro hanno questa fase difensiva estremamente aggressiva che ti può mettere in difficoltà soprattutto quando la forma fisica non è al 100% e il terreno di gioco che non è al 100%. Siamo stati bravi a muovere la palla velocemente, questo è il motivo per il quale ho fatto giocatore cinque giocatori offensivi contemporaneamente. Il loro modo di difendere li porta ad aprire degli spazi, noi dovevamo sfruttarli con gli attaccanti e difensori esterni a tratti ci siamo riusciti abbastanza bene ma a livello di mentalità abbiamo fatto una gara di livello superiore rispetto alla prima”.

LAZZARI - “Non penso sia un infortunio grave, si è fermato ai primi segnali, non sembra un infortunio di grave entità e sicuramente dovrà stare a riposo per qualche giorno”.