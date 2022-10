Lazio - Spezia, Sarri in tribuna: prima però ha qualcosa da dire ai suoi - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio è pronta per riprendere il campionato, in questa ottava giornata affronterà lo Spezia all’Olimpico. Il calcio d’inizio è fissato alle 12:30, tutto pronto allo stadio. I biancocelesti sono arrivati e stanno per accomodarsi negli spogliatoi, nel tragitto che li conduce a questi hanno incontrato mister Sarri. Il tecnico toscano oggi non siederà sulla panchina, deve scontare un turno di squalifica imposto dal giudice sportivo per somma di ammonizioni e lascerà spazio al suo vice: Martusciello. Prima di accomodarsi sugli spalti, Sarri ha voluto dire qualcosa ai suoi. Le ultime raccomandazioni e una stretta di mano per incoraggiarli. Il tutto è stato documentato dalla società che lo ha condiviso sui canali social ufficiali.