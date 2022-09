Lazio, Stankovic compie gli anni: gli auguri della società

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Idolo del calcio serbo, ma anche di quello romano, sponda biancoceleste: oggi compie 44 anni Dejan Stankovic. Alla Lazio dal 1998 al 2004, nei suoi sei anni capitolini il centrocampista ha fatto la storia del club, arrivando come giovane promettente, soffiato alla Roma, per diventare fuoriclasse assoluto. Stankovic è stato tra i grandi protagonisti dell'epoca Cragnotti, un calciatore che ha fatto brillare gli occhi e battere il cuore a tutti i tifosi della Lazio che hanno avuto il piacere di poterlo vivere e ammirare. Nelle sue 208 presenze con l'aquila sul petto, Stankovic ha realizzato 34 gol e 16 assist, ma soprattutto, nella sua esperienza Laziale, può vantare ben 7 trofei: uno Scudetto, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa Europea, due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane. Un giocatore straordinario, motivo per cui la Lazio ha deciso di omaggiarlo facendogli gli auguri tramite i propri canali social. La società, oltre alle tre foto storiche (tra cui una che lo raffigura con la Coppa delle Coppe in mano) pubblicate, ha aggiunto la seguente didascalia: "Buon compleanno Deki!".