Lazio, Stankovic: "Serie A? Un giorno sei un fenomeno, l'altro..."

Dejan Stankovic ha parlato dopo il pareggio tra il Ferencvaros e la Fiorentina. Il tecnico degli ungheresi, tra i tanti temi affrontati, ha parlato anche della sua lunga avventura in italia e delle difficoltà affrontate nel nostro paese. Ecco le sue parole:

"Vengo dall'esperienza alla Stella Rossa, il club della mia città, in cui ho vissuto tante emozioni. La Sampdoria è stata una bella tappa, tosta come uomo e allenatore, però mi ha arricchito. Secondo me quello italiano è il campionato più difficile per un allenatore, è bello anche per questo. Non riesco a descrivere quanto sia impegnativo, lo vedo in ogni partita che guardo. La cosa che non mi piace però è essere considerati fenomeni un giorno e poi la settimana dopo non vali niente. Lasciamo più spazio agli allenatori, anche per sbagliare".