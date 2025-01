Lazio, Stramaccioni: "Baroni sta valorizzando Romagnoli. Ranieri e Pellegrini, invece..."

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Il derby è una partita che va oltre tutto, supera ogni più rosea immaginazione, si consegna al fato che ne decreterà un esito imprevedibile. La Lazio arriva meglio della Roma, eppure questo potrebbe non valere nulla. Baroni arriva da grande sorpresa, Ranieri da salvatore di una situazione critica, ma passa tutto in secondo piano. La stracittadina non riserva certezze, ma solo grandi sorprese che non possiamo neanche immaginare. Per questo i due tecnici saranno chiamati a portare avanti un lavoro psicologico non semplice, aiutando i loro uomini a tirar fuori il meglio, dando tutto quello che hanno. In tal senso, intervenendo ai microfoni del Messaggero, si è espresso Andrea Stramaccioni, facendo riferimento in particolar modo ad Alessio Romagnoli e Lorenzo Pellegrini che ha allenato nel settore giovanile giallorosso:

"Ranieri ha inizialmente coccolato Lorenzo con le parole - vedi il paragone con Lampard - ma poi spesso lo ha lasciato in panchina. Questo è il comportamento di un allenatore esperto che vuole recuperare un ragazzo che vive un momento difficile. Baroni, invece, ha utilizzato Alessio 14 volte da titolare sulle 16 in cui è stato disponibile. È un segnale di grande considerazione nei suoi confronti".