Lazio su Chust, il Real Madrid vuole la recompra: lo scenario

Tra i profili individuati dalla Lazio per la nuova difesa c’è il nome di Victor Chust. Classe 2000 del Real Madrid, nell’ultima stagione ha giocato in prestito al Cadice. Contratto sino al 2023, il giovane spagnolo viene valutato circa 5 milioni di euro. Secondo quanto riporta la rassegna di Radiosei, i Blancos vorrebbero mantenere il diritto di recompra. Una classica soluzione che si adopera nel mercato in Spagna. Ma la soluzione non piace alla Lazio che difficilmente prenderà in considerazione la formula. Su Chust vanno registrati anche gli interessamenti di Siviglia, Valencia, Getafe e lo stesso Cadice. Concorrenza importante.