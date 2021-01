Lazio, sui social il sondaggio per scegliere il migliore contro il Sassuolo

Quattro per un posto solo. Adam Marusic, Ciro Immobile, Sergej Milinkovic o Stefan Radu: chi è stato il migliore nella sfida di ieri tra Lazio e Sassuolo? C'è solo un modo per scoprirlo, partecipare al sondaggio aperto dalla società biancoceleste sul proprio profilo Twitter. La scelta è difficile perché tutti hanno fatto un'ottima partita. L'esterno montenegrino ha comandato bene la fascia sinistra, servendo anche il pallone decisivo del 2-1, King Ciro ha segnato il gol decisivo confermando la sua ottima vena realizzativa, il Sergente ha realizzato la rete dell'1-1 e governato bene il centrocampo, mentre il Boss è sempre la certezza del pacchetto difensivo. C'è tempo fino a domani per esprimere la preferenza.

#LazioSassuolo

Chi è stato il migliore ieri sera?

Questi i 4 candidati ⤵️ — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 25, 2021