Lazio, Tacchinardi: "A Sarri do 6, per la squadra che ha è in linea"

La fine dell'anno è il periodo in cui si fanno bilanci e si danno i voti agli operati degli allenatori. Durante il suo intervento a TMW Radio, Alessio Tacchinardi ha espresso il suo giudizio sui tecnici delle big, concentrandosi su Lazio e Roma: "Ad Allegri e Sarri do 6, a Mourinho 5.5, appena sotto alla sufficienza. Mourinho non è stato preso per un discorso tattico, perché non lo è mai stato da questo punto di vista. Sarri, per la squadra che ha, è in linea".