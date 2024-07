Lazio, tanti auguri a Claudio Lopez e a Stam: il messaggio della società - FOTO

WEBTV LAZIO, PELLEGRINI A LSC: "ABBIAMO ANCORA DELLE COLONNE PORTANTI. BARONI..." Al termine del terzo allenamento mattutino ad Auronzo di Cadore, Luca Pellegrini è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel commentando le sue emozioni: "Ci stiamo allenando bene, il mister ci fa spingere tanto, il mio primo ritiro, è tutto molto... Al termine del terzo allenamento mattutino ad Auronzo di Cadore, Luca Pellegrini è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel commentando le sue emozioni: "Ci stiamo allenando bene, il mister ci fa spingere tanto, il mio primo ritiro, è tutto molto... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | DE MAGGIO: "OCCHI SU UN CENTROCAMPISTA DEL NAPOLI" CALCIOMERCATO LAZIO - Castrovilli e non solo. La Lazio non si ferma qui: l'interesse continua a essere sul centrocampo e sul mercato italiano. Secondo quanto riportato dal giornalista Valter De Maggio di Radio Kiss Kiss, i biancocelesti avrebbero messo gli occhi su un... CALCIOMERCATO LAZIO - Castrovilli e non solo. La Lazio non si ferma qui: l'interesse continua a essere sul centrocampo e sul mercato italiano. Secondo quanto riportato dal giornalista Valter De Maggio di Radio Kiss Kiss, i biancocelesti avrebbero messo gli occhi su un...