Lazio, Tare sul mercato: "Cerchiamo due attaccanti. E su Borja Mayoral..."

La stagione volge al termine ed è già tempo di pensare al calciomercato. Puntellare la rosa per il prossimo campionato è sicuramente un obiettivo della Lazio, alla ricerca di innesti per rinforzare l'organico. Ne ha parlato ai microfoni di Sky il ds Tare: "Borja Mayoral? Sicuramente è un giocatore che ha fatto una carriera importante, in questo momento l’unica cosa certa è che la Lazio per la prossima stagione è in cerca di uno o due attaccanti, uno sicuramente. Sacrificare un nostro top player? Ho detto anche in passato che se qualcuno dovesse avanzare una proposta ci sederemo insieme e valuteremo, se le due parti sono contente, perché no. Finora non è arrivato nulla”.