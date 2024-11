Lazio, Tavares: "Lotito dice che sono incedibile? Ecco cosa ne penso"

TUTTOmercatoWEB.com

Insieme a Marco Baroni anche Nuno Tavares in conferenza stampa. Il treno portoghese nel corso della presentazione della gara di Europa League contro il Porto ha risposto anche in merito ai 70 milioni di euro di cui tanto ha parlato Lotito, ossia di non voler cederlo neanche per una cifra del genere: "Alaba è un giocatore più completo, Cancelo è un piacere vederlo. Io mi sento più Alaba, che difende e attacca bene. La dichiarazione del presidente l'ho sentita, mi sento apprezzato come mi hanno già richiesto quest'estate. Penso sempre di poter dare di più, credo di potermi superare".