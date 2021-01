Lazio, terzo 3-0 rifilato alla Roma nel derby: i precedenti

Lazio stratosferica nel derby. Roma annichilita e rotondo 3-0 con gol di Immobile e doppietta di Luis Alberto. Stesso risultato del derby di ritorno di due stagioni fa, in quell'occasione i gol furono di Caicedo, Immobile e Cataldi. Come riporta Lazio Page quello di stasera è in assoluto il terzo 3-0 nel derby: oltre al precedente già citato, anche nel dicembre 2006 i biancocelesti calarono il tris alla Roma, con reti di Ledesma, Oddo e Mutarelli. Tutte e tre le occasioni nell'era Lotito.