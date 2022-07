Lazio, ti ricordi Wesley? L'anno prossimo giocherà in Serie B spagnola

Fonte: Tuttomercatoweb.com

L'attaccante brasiliano Wesley (25 anni) nella prossima stagione giocherà con la maglia del Levante, in seconda serie spagnola. Ufficiale il suo trasferimento in prestito agli spagnoli dall'Aston Villa, nell'accordo non è stata inserita alcuna opzione per il riscatto. Quando vestiva la maglia del Bruges, il suo nome era stato accostato con insistenza alla Lazio: il suo trasferimento sfumò perché gli inglesi offrirono di più.