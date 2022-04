Lazio - Torino, dove vedere il match in tv e streaming

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per la trentatreesima giornata di questa Serie A la Lazio sarà chiamata a dare continuità alla vittoria e alle belle prestazioni contro il Torino, con il fischio d'inizio del match fissato per le 20:45 di sabato 16 aprile all'Olimpico. La partita sarà trasmessa in streaming come sempre da DAZN - accessibile tramite smart Tv o sui dispositivi mobile dall'app dedicata - e anche da Sky Sport, via satellite e in streaming su SkyGo.