Lazio, trasferte tabù: ancora a secco di vittorie lontano dall'Olimpico

Un avvio di stagione positivo per la Lazio che in campionato si è inchinata solo al Napoli e in Europa League è partita forte con il successo sul Feyenoord. Il ko di ieri con il Midtjylland, però, complica un po' tutto. Il 5-1 subito in Danimarca è una macchia difficile da mandare via. Serve subito una risposta già domenica quando Immobile e compagni saranno impegnati sul campo della Cremonese. Bisognerà invertire anche una tendenza di questo avvio di stagione visto che la Lazio non ha mai vinto lontano dall'Olimpico. In campionato sono arrivati i pareggi con rimpianti con Torino e Sampdoria, mentre in Europa c'è la debacle in terra danese. Domenica contro i grigiorossi non si può sbagliare.