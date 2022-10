Lazio, tre anni fa la clamorosa rimonta contro l'Atalanta da 0-3 a 3-3

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Sono passati già tre anni da Lazio-Atalanta 3-3. Una partita incredibile in cui i biancocelesti sono stati in grado di rimontare dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio di 3 gol. La doppietta di Muriel e il gol del Papu Gomez sembravano aver chiuso la contesa dopo appena 45'. Nel secondo tempo però l'allora formazione di Simone Inzaghi non avendo più nulla da perdere ha gettato il cuore oltre l'ostacolo e con due gol in due minuti ha riaperto la contesa. Prima Immobile su rigore poi Correa con un gran tiro di destro all'incrocio dei pali hanno dato nuova linfa alla squadra e al pubblico presente. Al 90' gli sforzi sono stati ripagati a pieno. Fallo di De Roon su Immobile tra le proteste atalantine. Il numero 17 biancoceleste però non si fa intimorire e trasforma il penalty col brivido (Gollini tocca ma non riesce ad evitare la rete) per poi lasciarsi andare ad una sentita esultanza sotto la Curva Nord. Da quel momento la Lazio inanellò una striscia di 11 vittorie consecutive in campionato. Chissà se nella settimana che porta ad Atalanta-Lazio questo precedente possa essere di buon auspicio.