Lazio, Tudor su Zaccagni e Luis Alberto: "Confronto? Non ci sono..."

Tudor è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domenica con l'Empoli e, durante l'incontro con la stampa, il tecnico si è soffermato anche sulle reazioni scomposte di Zaccagni e Luis Alberto dopo i cambi nella gara col Monza. Questa la spiegazione del tecnico biancoceleste: "Confronto? Non ci sono gare nel calcio in cui non accadono queste cose, sono cose che riguardano il calcio, l'importante è che restino nel limite".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE