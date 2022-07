Lazio, tutti gli occhi per Alessio: in campo c'è la Romagnoli Cam

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Tutti gli sguardi dei tifosi presenti ad Auronzo sono per Alessio Romagnoli e non poteva essere altrimenti. Il primo allenamento del difensore è stato ripreso dal primo all'ultimo minuto da una speciale videocamera che riprendeva ogni suo movimento, espressione ed emozione, la Romagnoli Cam. L'ingresso in campo, la foto di gruppo insieme ai bambini presenti, poi il lavoro in palestra, i primi minuti di Alessio in biancoceleste vissuti insieme al gruppo non sono sfuggiti a nessuno. Insomma, un meritatissimo arrivo da re, tante attenzioni e tanto calore a chi ha sempre mostrato con orgoglio la propria fede laziale.