Lazio - Udinese, Nestorovski: "Siamo qui per soffrire, ma fare punti"

L'Udinese vuole rialzarsi dopo la sconfitta contro la Sampdoria. Una debacle subita in rimonta e senza meritarlo particolarmente, pagando anche l'inferiorità numerica nella ripresa. Dovrà stare attenta la Lazio: l'ordigno friulano va disinnescato fin dai primi istanti del match. A confermare la grinta dei suoi ci ha pensato Nestorovski (che si è sbloccato in campionato proprio contro i doriani, ndr), intervenuto nel pre-partita ai microfoni di Lazio Style Channel. Ecco le sue parole: "Nell'ultima partita contro la Sampdoria abbiamo fatto bene, nonostante la sconfitta. Oggi affronteremo una squadra che gioca un grande calcio, siamo venuti qui per soffrire ma anche per proporci in avanti e provare a portare a casa dei punti. Fisicamente siamo forti, ma abbiamo anche qualità e speriamo di fare bene".