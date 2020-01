Lazio, ultimi due giorni di festa a Piazza della Libertà: chiude Velia Donati in concerto

So già du...giorni, che la Lazio ha compiuto 120 anni. Giorni intensi, addobbati a festa in Piazza della Libertà a partire dallo scorso martedì. Premiazioni, spettacoli, tanta lazialità. Fino al 9 gennaio e oltre, perché i festeggiamenti non sono ancora terminati e si protrarranno per un paio di giorni, oggi compreso. A chiudere il villaggio di Piazza della Libertà ci penserà Velia Donati, che domani ripercorrerà alcuni dei brani d'amore dedicati alla Lazio del repertorio di suo marito Aldo (tra i quali spicca “So già du' ore”, ndr). Il concerto inizierà alla 14:00 e per le 15:00 è prevista la grande cerimonia di chiusura. Ma l'esibizione di Velia non sarà l'unica iniziativa. Domani verrà anche allestita una pista di bowling dove la specifica sezione della Polisportiva permetterà a bambini e adulti di partecipare e apprendere le tecniche base di questo sport. Sarà presente anche il team della Lazio Bowling di ragazzi diversamente abili. Poi non mancheranno le sezioni di Motociclismo, Ciclismo, Pesca Sportiva e Cinofilia per un'ultima giornata da vivere all'insegna dei colori biancocelesti. Comunque, c'è ancora tempo: anche oggi il villaggio di Piazza della Libertà sarà aperto dalle ore 10:00 alle 16:30.

