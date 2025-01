Lazio, un digiuno da spezzare: i biancocelesti attendono i gol di Dia

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nelle ultime partite, complici anche avversari sulla carta difficili da battere, la Lazio ha perso la brillantezza offensiva che si era vista nella prima parte di stagione, segnando soltanto 5 gol nelle ultime 6 partite. I numeri in calo sono dovuti non solo a un progetto corale che sta trovando le prime comprensibili difficoltà, ma anche al rendimento non più eccellente di alcuni singoli, come Boulaye Dia. Il Messaggero, nella sua edizione odierna, ricorda che il digiuno dell'attaccante senegalese dura ormai da 2 mesi e occorre trovare il giusto incantesimo per spezzare questo maledetta astinenza. Contro il Como l'occasione è ghiotta; Dia avrà tra le sue mani le chiavi dell'attacco e i tifosi aspettano con ansia il suo ritorno al gol.