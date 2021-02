Lazio, uno sguardo al bicchiere mezzo pieno: in gol da 28 partite consecutive

La sconfitta conto il Bayern Monaco è stata una brutta batosta per la Lazio, ma è giusto guardare anche il bicchiere mezzo pieno. Gli uomini di Inzaghi, con il gol della bandiera segnato da Correa ieri sera, vanno in rete da ben 28 partite consecutive. Un dato che sottolinea il grande potenziale offensivo dei biancocelesti che fa da contraltare alle difficoltà nella fase difensiva, in parte dovute anche alle assenze. Da qui la Lazio deve ripartire e la gara di sabato contro il Bologna sarà un'ottima occasione per rialzare la testa.