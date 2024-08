Lazio - Venezia, il dato aggiornato sui biglietti venduti finora

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Cresce l'attesa per rivedere la Lazio in campo. L'esordio contro il Venezia in programma domenica alle 20.45 vede per ora circa 8mila biglietti venduti, dato che, come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, fa salire il dato provvisorio a 35mila biglietti, 34mila per essere precisi. C'è sempre da tener conto che ovviamente molte persone stanno ancora trascorrendo le vacanze estive lontane da Roma e per loro, seppur abbonate, sarà complicato se non impossibile dirigersi allo Stadio Olimpico per l'esordio stagionale.

Pubblicato ieri alle 10