Lazio-Verona, Cioffi: “Risultato bugiardo. Dobbiamo essere più concreti”

© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine di Lazio-Verona, Gabriele Cioffi ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le sue dichiazioni: "Il risultato è bugiardo, ma è il risultato e va accettato. C'è rammarico, dobbiamo essere più concreti sotto porta. C'è ancora da lavorare per essere più frizzanti. Lavoreremo con serenità. Siamo in crescendo e stiamo recuperando pezzi. A breve sarà il turno di Verdi. Avremo più soluzioni. Fisicamente invece? Siamo in crescita sotto tutto gli aspetti. Non siamo felici del risultato ma del percorso che stiamo facendo".