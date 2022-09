Lazio-Verona, Cioffi: “Serve coraggio, poi vada come deve andare”

TUTTOmercatoWEB.com

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Lazio-Verona, Gabriele Cioffi, tecnico degli scaligeri, ha presentato la sfida a Dazn: "Undici tipo? Gli equilibri si rompono in fretta con un po’ di competizione. Tanti ragazzi giovani? Devono godersi l’emozione e vivere il momento. Noi come società mettiamo in preventivo l'errore, ma non devono fermarsi e andare avanti. Chiedo coraggio ai miei ragazzi, poi vada come deve andare".