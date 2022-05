Lazio-Verona, l'Olimpico si veste a festa: il dato sui biglietti venduti

Sarà record stagionale di presenze in occasione dell'ultima in casa dei biancocelesti. Esaurito anche il distinto sud est.

Cresce di ora in ora il dato sui biglietti venduti in vista della gara contro il Verona. Sarà record stagionale per salutare la squadra e spingerla al quinto posto in classifica. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, sono 49200 i biglietti venduti al momento. Esaurito anche il Distinto Sud Est. Restano circa 2000 biglietti in Tribuna Monte Mario e e 3300 nello spicchio di Curva Maestrelli aperto per l'occasione. Il dato è destinato a crescere ancora, nella giornata di domani si sfonderà il muro delle 50 mila unità, una cornice di pubblico superba per l'ultima in casa della Lazio.

