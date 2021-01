Lazio, Wilson: "A Muriqi serve altro tempo. Sokratis? Magari"

Torna stasera in televisione Pino Wilson, come sempre con Football Crazy su GoldTv insieme a Elisa Di Iorio. Lo storico capitano della Lazio del '74 è intervenuto in esclusiva ai microfoni de Lalaziosiamonoi.it, per commentare l'attuale momento della squadra di Inzaghi dopo la vittoria nel derby e il passaggio del turno in Coppa Italia: "Una settimana estremamente positiva, cominciata col derby e finita con la qualificazione, per non parlare del rientro di Lulic dopo quasi un anno di forzato riposo. Questa settimana ci ha consentito di rasserenare l'ambiente, dopo la Champions alcuni risultati non sono stati all'altezza delle nostre capacità e invece ora abbiamo di nuovo il vento in poppa. C'è anche una sorta di tranquillità nei confronti dell'altra sponda del Tevere vista la lezione di calcio che le è stata data. C'è ancora voglia di rientrare nel novero delle squadre che mirano allo scudetto, il quarto posto è distante una gara e mezzo e in virtù di quello che si è visto non disdegno qualche volo pindarico. Il Sassuolo è un banco di prova per capire se le amnesie precedenti sono state cancellate. I neroverdi zoppicano in questo momento e mancano del loro uomo migliore, Berardi, che non dovrebbe essere della partita. Un'occasione per allontanare il Sassuolo in classifica e avvicinarsi di più alla vetta. In campionato tranne il Milan tutte hanno qualcosa da farsi perdonare, non vedo perché non dovremmo puntare in alto. Servono però la cattiveria e la voglia di giocare a calcio che abbiamo visto contro la Roma: la condizione fisica è eccezionale e Lazzari è stato un esempio, siamo in grado di giocare un calcio frizzante".

CAPITOLO MURIQI - "Ha bisogno ancora di giocare. Per quanto abbia fatto un gol molto bello e da vero attaccante, non è un episodio che sposta la situazione. Preferisco vederlo ancora meglio, più presente in campo e in grado di stare in quel gruppo. Per me è ancora indietro ma ha tante attenuanti dalla sua, dall'infortunio al contagio passando per l'impatto di un nuovo campionato".

SOKRATIS - "Un elemento che ha un percorso internazionale, in una delle squadre più blasonate d'Europa, l'Arsenal. Non so se andrà a buon fine ma ritengo sia giusto un ritorno sul mercato, magari venisse lui".