Lazio, Wilson: "Atalanta forte, ma mi lascia perplesso l'atteggiamento difensivo"

Lo storico capitano della Lazio, Pino Wilson, ha parlato ai microfoni di Radiosei della ripresa del campionato, facendo ovviamente riferimento alla compagine biancoceleste: "Se l'Inter vince, va a due punti dalla Lazio. Questo potrebbe mettere pressione a Immobile e compagni, che dovranno vedersela con una squadra molto forte. L'Atalanta segna tantissimo e gioca bene, anche se qualche perplessità me l'ha lasciata, soprattutto nel reparto difensivo: ieri l'ho vista in difficoltà in più di un'occasione. Sono curioso di vedere che Lazio si ripresenterà dopo questa lunga sosta, ma sono convinto che potremo dire la nostra".