Lazio, Wilson: "Zaccagni la ciliegina. Immobile? Critiche vergognose. Sulla trasmissione..."

Intervenuto in esclusiva ai microfoni de Lalaziosiamonoi.it, Pino Wilson ha analizzato la nuova Lazio di Maurizio Sarri e ha presentato la sua trasmissione "Football Crazy" che riparte questa sera ore 20:30 in diretta su Gold Tv, canale 17 del digitale terrestre. Dall'impatto del Comandante nella Capitale, alle critiche a Immobile in Nazionale passando per Zaccagni e il mercato. Sono tanti i temi toccati dall'ex capitano biancoceleste che ha detto: “Sarri ha dimostrato di essere uno degli allenatori più preparati dei campionati europei, ha fatto molto bene anche all’estero vincendo qualcosa di importante. È stato un grande colpo e l’impatto si è subito visto al livello di risultati positivi nelle prime due di campionato. Siamo solo all’inizio e qualcosa si è già intravista. Si è cambiato modulo rispetto agli anni scorsi ed è normale che ci sia qualche contrattempo. I protagonisti sono tutti di prima qualità, credo molto in questa annata biancoceleste”.

CALCIOMERCATO - “Sia il mister che i tifosi possono essere contenti della campagna acquisti. Probabilmente poteva arrivare anche un centrale di difesa che sarebbe stato essenziale visto che Luiz Felipe non dà garanzie di continuità”.

ZACCAGNI - “È la ciliegina sulla torta di questo mercato. Può fare l’esterno, il trequartista e la seconda punta. È un calciatore duttile e un grande acquisto per la Lazio. Con Felipe Anderson a destra, non mi dispiacerebbe affatto vedere Zac a sinistra e Immobile centrale”.

CRITICHE A IMMOBILE IN NAZIONALE - “A prescindere dall’ultima prestazione contro la Svizzera dove nessuno ha giocato bene, credo quello nei confronti di Ciro è un atteggiamento vergognoso. Chi è Immobile non lo scopriamo di certo oggi. Sono anni che dimostra il suo valore e fa almeno 20 gol, due anni fa addirittura 36. Detto più correttamente sono critiche ingenerose, qualcuno però ha superato questo limite”.

MILAN - "È una squadra che mira in alto. Ha fatto un mercato di un certo livello nonostante abbia perso qualche giocatore importante. Sarà il primo test contro una big, ma non sarà ovviamente definitivo. Potrebbe però indirizzare la stagione in un verso positivo".

CENTROCAMPO - "In mezzo c’è un faro come Luis Alberto che mi piacerebbe vederlo giocare con ancora più continuità. Con Leiva e Milinkovic metà campo biancoceleste in Italia non è seconda a nessuno. Tanto di cappello per questo reparto".

BALLOTTAGGIO REINA E STRAKOSHA - "Credo che Sarri abbia parlato con entrambi. In questo momento gioca Reina e difficilmente vedremo Strakosha titolare in campionato in tempi brevi. Qualcosa potrebbe cambiare in Europa League. Sono problematiche di carattere interno e il mister saprà sicuramente come affrontarle".

TRASMISSIONE - "Saremo in onda ogni martedì a partire da oggi alle 20:30 su Gold Tv, canale 17 del digitale terrestre. La trasmissione si chiama Football Crazy. Ci sarà un inizio sfavillante perché oltre alla conduttrice Elisa Diorio e al sottoscritto ci sarà come ospite in studio Andrea Agostinelli e in collegamento telefonico il direttore Mauro Mazza. Parleremo di Lazio e anche del campionato in generale".