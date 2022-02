Lazio Women, a Milano non si passa: le rossonere vincono 3-1

Tanto, troppo Milan per la Lazio Women. Le biancocelesti sono state sconfitte al Vismara Sport Center dalle rossonere per 3-1. A differenza dell'andata, dove le biancocelesti hanno recitato la parte della vittima sacrificale perdendo 1-8, in questo caso hanno venduto cara la pelle. La squadra di Catini ha cercato di prendere in mano le redini del gioco passando in vantaggio al 7' con Visentin. Il pareggio è arrivato mezz'ora dopo con la rete di Piemonte. Nel finale di gara Stapelfeldt all'88' e Andersen al 93' hanno chiuso i conti. La salvezza dista 9 punti, le dirette concorrenti non stanno accelerando e mancano ancora 8 giornate alla fine del campionato: la Lazio può ancora scrivere il suo destino.

TABELLINO:

Serie A TIMVision | 14ª giornata

Sabato 05 febbraio, ore 12:30

Vismara Sport Center, Milano (MI)

MILAN - LAZIO WOMEN 3-1

Marcatrici: 7' Visentin (L), 38' Piemonte (M), 88' Stapelfeldt (M), 93' Andersen (M)

MILAN (3-4-3): Giuliani; Codina, Agard, Fusetti; Guagni (86' Stapelfeldt), Jane, Grimshaw, Tucceri Cimini (54' Andersen); Thomas (72' Longo), Piemonte, Bergamaschi.

A disp.: Babb, Beka, Boureille, Premoli, Miotto, Dal Brun.

All.: Maurizio Ganz

LAZIO WOMEN (4-3-3): Ohstrom; Pittaccio, Foerdos, Groff, Heroum; Castiello, Ferrandi (69' Di Giammarino), Cuschieri; Fridlund (88' Vigliucci) , Visentin, Labate (67' Pezzotti).

A disp.: Natalucci, Guidi, Savini, Le Franc, Santoro, Vigliucci, Chukwudi.

All.: Massimiliano Catini

Arbitro: Enrico Gigliotti

Assistenti: Cipolletta – Cesarano

IV Uomo: Mancini

NOTE. Ammoniti: 50' Codina (M)

Recupero: 4'st