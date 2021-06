Lazio Women, ecco le date per la prossima stagione in Serie A

La stagione sportiva è da poco finita, ma non c'è tempo per fermarsi perché la prossima è già in procinto di iniziare. La Federcalcio oggi ha annunciato ufficialmente le date per la prossima stagione del calcio femminile. La Lazio Women ha vinto il campionato di Serie B e per questa si è guadagnata la promozione in A. Come si legge nel comunicato, la squadra di coach Morace, insieme alle altre 11 formazioni, inizierà l'avventura nel massimo campionato italiano tra il 28 e il 29 agosto 2021. Fino al 12 settembre 2021 si giocherà in orario preserale o serale. Al termine della stagione, le prime due classificate si qualificheranno alla Champions League, mentre le ultime tre retrocederanno in Serie B.

COPPA ITALIA - Le biancocelesti parteciperanno di diritto anche alla prossima edizione della Coppa Italia, dove parteciperanno direttamente alla fase a gironi, insieme alle altre 23 società. Solo le vincenti degli otto gruppi andranno agli ottavi di finale. I quarti e le semifinali saranno andata e ritorno, mentre la finale sarà gara unica.